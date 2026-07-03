Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

3 худших игрока РПЛ на ЧМ-2026

Вчера, 21:33
3

Издание Sport24 проанализировало матчи чемпионата мира-2026 и выделило худших представителей РПЛ. Их оказалось трое.

1. Беншимоль («Акрон», сборная Кабо-Верде).

2. Джон Кордоба («Краснодар», сборная Колумбии).

«К сожалению, лучший бомбардир РПЛ пока не похож сам на себя. За 2 матча Кордоба не отметился ни одним результативным действием. И пока что на поле в основном остается в тени.

На ЧМ-26 Джон дебютировал во втором матче Колумбии – против ДР Конго. Форвард «Краснодара» появился на поле в середине второго тайма и за 30 минут успел лишь 6 раз коснуться мяча и сделать 3 точные передачи.

Игру с Португалией Кордоба начал уже в стартовом составе и провел на поле 60 минут. Однако все равно сыграл неубедительно: Джон коснулся мяча 16 раз – меньше всех в команде, отдал 7 точных передач и нанес два удара, один из которых оказался точным. Так что вскоре после перерыва его заменили.

Итого за 92 минуты на ЧМ: один удар в створ, 22 касания и 10 передач. От Джона мы явно ждали не таких результатов.

Впрочем, невнятное выступление Кордобы может быть связано с тем, что сейчас он находится не в лучшей физической форме. Как утверждал руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин, на ЧМ форвард поехал с травмой!».

3. Тео Бонгонда («Спартак», сборная ДР Конго).

«На момент начала ЧМ Бонгонда еще считался футболистом «Спартака» – контракт вингера истек только 1 июля. Поэтому Тео попал в антирейтинг.

На групповом этапе ЧМ он получил очень мало времени – всего 20 минут против Узбекистана. Однако даже за короткий период против одной из худших сборных турнира выглядел очень неоднозначно.

С одной стороны, Тео старался быть активным – нанес один удар, сделал навес и 6 передач, а также трижды пошел в обводку.

Но, с другой, делал все Бонгонда крайне неудачно: удар пришелся мимо, навес оказался неточным, лишь одна попытка дриблинга была успешной, и только 4 паса дошли до адресата. Кроме того, еще и однажды Тео потерял мяч.

А в игре с Англией Бонгонде выделили и вовсе 14 минут, за которые он успел только отдать 5 передач и выиграть одно верховое единоборство.

Разумеется, это не полный провал. Однако на фоне большинства других легионеров Бонгонда смотрелся неважно!».

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме 14
2-кратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры
В «Балтике» предложили прерывать таймы в РПЛ на 5 минут 8
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Акрон Краснодар Спартак Кордоба Джон Бонгонда Тео Беншимоль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1783104497
позор рылам! за 7,5 лямов купили гондонбу (с бонусами все 10) - и отпустили бесплатно! стыд! позор!! тарасофка!!!
Ответить
Император 1
1783107302
Кордоба что-то без судей ничего не может
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Григорян спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
12:00
1
Ибрагимович заявил об «ограблении» в 1/16 финала ЧМ-2026
11:51
1
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
11:43
2
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
11:30
1
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
10:55
6
ВидеоМесси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
10:36
5
Только одна сборная из занявших 3-е место в группах вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
10:27
1
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026
10:17
1
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
09:59
3
Все новости
Все новости
В «Зените» дали два прозвища новичку Андраде
12:10
Андраде рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:49
5
Тюкавина осудили за отказ от «Зенита»
00:54
32
Глава «Зенита» высказался о тяжелом характере Глушенкова
00:14
4
«Локомотив» отверг новое предложение «Зенита» по Карпукасу
Вчера, 22:37
6
У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков
Вчера, 22:17
11
«Динамо» передало «Зениту» новую информацию по Тюкавину
Вчера, 22:12
4
ФотоПеречислены игроки «Динамо», от которых нужно избавиться
Вчера, 22:07
2
Экс-игрок сборной России прокомментировал завершение карьеры в 33 года
Вчера, 21:47
1
ФотоСборная России – лучшая в плей-офф ЧМ по одному из показателей
Вчера, 21:41
9
3 худших игрока РПЛ на ЧМ-2026
Вчера, 21:33
3
Эксперт Керимов охарактеризовал бразильского новичка «Зенита»
Вчера, 20:57
2
Досье на бразильского новичка «Зенита» Аугусто
Вчера, 20:20
7
В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту»
Вчера, 20:09
9
Тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере Тюкавина
Вчера, 19:59
Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее»
Вчера, 18:53
1
В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб
Вчера, 18:00
7
Рыжиков объяснил, как ему удалось не пропустить от Месси в четырех матчах
Вчера, 17:48
4
Быстров высказался о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 17:38
2
Фото«Динамо» покинули два молодых игрока
Вчера, 17:10
Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 16:51
5
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
Вчера, 15:59
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
Вчера, 15:45
3
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
Вчера, 15:06
16
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
Вчера, 14:39
3
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
Вчера, 14:20
7
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
Вчера, 13:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 