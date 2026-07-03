3 худших игрока РПЛ на ЧМ-2026

Издание Sport24 проанализировало матчи чемпионата мира-2026 и выделило худших представителей РПЛ. Их оказалось трое.

1. Беншимоль («Акрон», сборная Кабо-Верде).

2. Джон Кордоба («Краснодар», сборная Колумбии).

«К сожалению, лучший бомбардир РПЛ пока не похож сам на себя. За 2 матча Кордоба не отметился ни одним результативным действием. И пока что на поле в основном остается в тени.

На ЧМ-26 Джон дебютировал во втором матче Колумбии – против ДР Конго. Форвард «Краснодара» появился на поле в середине второго тайма и за 30 минут успел лишь 6 раз коснуться мяча и сделать 3 точные передачи.

Игру с Португалией Кордоба начал уже в стартовом составе и провел на поле 60 минут. Однако все равно сыграл неубедительно: Джон коснулся мяча 16 раз – меньше всех в команде, отдал 7 точных передач и нанес два удара, один из которых оказался точным. Так что вскоре после перерыва его заменили.

Итого за 92 минуты на ЧМ: один удар в створ, 22 касания и 10 передач. От Джона мы явно ждали не таких результатов.

Впрочем, невнятное выступление Кордобы может быть связано с тем, что сейчас он находится не в лучшей физической форме. Как утверждал руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин, на ЧМ форвард поехал с травмой!».

3. Тео Бонгонда («Спартак», сборная ДР Конго).

«На момент начала ЧМ Бонгонда еще считался футболистом «Спартака» – контракт вингера истек только 1 июля. Поэтому Тео попал в антирейтинг.

На групповом этапе ЧМ он получил очень мало времени – всего 20 минут против Узбекистана. Однако даже за короткий период против одной из худших сборных турнира выглядел очень неоднозначно.

С одной стороны, Тео старался быть активным – нанес один удар, сделал навес и 6 передач, а также трижды пошел в обводку.

Но, с другой, делал все Бонгонда крайне неудачно: удар пришелся мимо, навес оказался неточным, лишь одна попытка дриблинга была успешной, и только 4 паса дошли до адресата. Кроме того, еще и однажды Тео потерял мяч.

А в игре с Англией Бонгонде выделили и вовсе 14 минут, за которые он успел только отдать 5 передач и выиграть одно верховое единоборство.

Разумеется, это не полный провал. Однако на фоне большинства других легионеров Бонгонда смотрелся неважно!».

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