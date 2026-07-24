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«Оренбург» подписал первого француза в истории клуба

Сегодня, 15:21
3

«Оренбург» объявил о трансфере защитника Максима Сивиса. Российский клуб купил 28-летнего француза у «Динамо Бухарест» за 700 тысяч евро.

«ФК «Оренбург» и бухарестское «Динамо» договорились о переходе правого защитника в наш клуб.

Сивис – воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. В прошедшем сезоне Максим провел 36 игр, в которых дважды отличился голами и четырежды ассистировал партнeрам.

Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»!» – говорится в сообщении клуба.

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Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Трансферы Оренбург
Комментарии (3)
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Император 1
1784895873
Какой же это француз, он же не чёрный)))
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гууд
1784896947
Ха ха! Максимка это ты?))))
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