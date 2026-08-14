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  • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026

14 августа, 15:53
2

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Игра состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Сивис, Паласиос, Ценов, Куль, Болотов, Рыбчинский, Пуэбла, Назаренко, Гузина.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Джикия, Морозов, Ненахов, Еремеев, Бакаев, Батраков, Раков, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1786716001
Оренбург принимает в статусе лидера. Уже страшно смотреть, дожили ( Удачи Локомотиву!
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BarStep
1786716847
Жена Батракова (к стати моложе его на 10 лет!) ушла из Локомотива Но Локомотив не ушел из жены Батракова Гы Ставлю на Локо
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