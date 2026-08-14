Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Игра состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Сивис, Паласиос, Ценов, Куль, Болотов, Рыбчинский, Пуэбла, Назаренко, Гузина.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Джикия, Морозов, Ненахов, Еремеев, Бакаев, Батраков, Раков, Руденко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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