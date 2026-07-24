Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не верит, что Артем Дзюба может вернуться в московский клуб.
– Верите, что Дзюба еще может оказаться в «Спартаке»?
– Нет, уже нет.
– Он будет заканчивать карьеру?
– Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет.
- 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: «Матч ТВ»