Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не верит, что Артем Дзюба может вернуться в московский клуб.

– Верите, что Дзюба еще может оказаться в «Спартаке»?

– Нет, уже нет.

– Он будет заканчивать карьеру?

– Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет.