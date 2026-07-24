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Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Сегодня, 10:24
1

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой не верит, что Артем Дзюба может вернуться в московский клуб.

– Верите, что Дзюба еще может оказаться в «Спартаке»?

– Нет, уже нет.

– Он будет заканчивать карьеру?

– Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (1)
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lezratin
1784883338
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