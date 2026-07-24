Радимов предложил форварда для «Спартака»: «Но его вряд ли пустят в Москву после Суперкубка»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужен забивной нападающий. Он посоветовал красно-белым Александра Соболева.
«Спартаку» впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет.
Со вторым нападающим – то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться. Как Кейн, Холанд, Мбаппе или Месси, который тащил сборную, когда у команды не получалось. Как Лаутаро Мартинес. Как Мерино у испанцев. В РПЛ из таких – только Кордоба, но он уже как-то пытался договориться со «Спартаком», и ничего не получилось.
Как ни странно, подошeл бы ещe Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка», – сказал Радимов.
- Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро.
- До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.