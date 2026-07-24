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  • Радимов предложил форварда для «Спартака»: «Но его вряд ли пустят в Москву после Суперкубка»

Радимов предложил форварда для «Спартака»: «Но его вряд ли пустят в Москву после Суперкубка»

24 июля, 10:50
18

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужен забивной нападающий. Он посоветовал красно-белым Александра Соболева.

«Спартаку» впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет.

Со вторым нападающим – то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться. Как Кейн, Холанд, Мбаппе или Месси, который тащил сборную, когда у команды не получалось. Как Лаутаро Мартинес. Как Мерино у испанцев. В РПЛ из таких – только Кордоба, но он уже как-то пытался договориться со «Спартаком», и ничего не получилось.

Как ни странно, подошeл бы ещe Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка», – сказал Радимов.

  • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро.
  • До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (18)
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...уефан
1784881079
...всё больше убеждаюсь, что Радимов, вообще не думает о том, что он произносит вслух, ни как эксперт, ни как медийная персона...
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САДЫЧОК
1784881410
Самое смешное, то что этот Радимов и правда так думает, а точнее вообще на думает.
Ответить
SLADE2019
1784881746
Да уж, советуй Булановой, как щи варить.
Ответить
Cleaner
1784882455
Что же Буланов тупой то такой...(((
Ответить
mutabor0992
1784883022
Владя харэ паленку жрать!Совсем моск пропил.
Ответить
Цугундeр
1784883312
)) Тебя-то как-то пускают?)
Ответить
NewLife
1784883726
Алаверды, Буланов: предлагаю форварда немытым - зюба😄
Ответить
FROLL007
1784887467
Влад опять стебётся над свинарней! Гыгыгы
Ответить
vvv123
1784891214
Ну а чё, лямов за 30-40 можно и загнать свинкам! Забивной же, с пенальти...
Ответить
anatolich72
1784897940
Че докопались до Спартака, чем нападение зенита лучше , треть голов с пенальти на поле как балерины.
Ответить
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