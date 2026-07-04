У Радимова есть вопросы к Салаху

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил игру нападающего сборной Египта Мо Салаха на чемпионате мира-2026.

«Безусловно, Салах – топ‑футболист, соответствующий уровню плей‑офф чемпионата мира. Однако есть вопросы по его физическому состоянию. Его хватило на матч с австралийцами, которые в конце игры откровенно встали.

Дальше будут совершенно другие скорости. Например, в матче с той же Аргентиной. Там потребуется физическая готовность, а она у Салаха сейчас не на высшем уровне», – сказал Радимов.

В 1/16 финала Египет в серии пенальти прошел Австралию.

Салах забил в послематчевой серии паненкой.

Мохамед сейчас без клуба.

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