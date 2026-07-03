Тренер Португалии высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нервном характере своей работы после победы над Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Опыт позволяет сосредоточиться на том, что можно сделать. Я помню свой первый матч на ЧМ и то, как был поглощен эмоциями. Сейчас я научился лучше справляться с ними. Сегодняшний день тому примером.

Важно сохранять спокойствие и концентрироваться на том, что можешь сделать. Я уже потерял все свои волосы, как вы можете видеть. Но это того стоило. Теперь я стал спокойнее и мыслю более здраво.

Конечно, матчи ЧМ – это всегда нечто особенное. Не помню другого такого захватывающего турнира. Есть замечательные команды, которые уже вылетели», – сказал Мартинес.

Он также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией.

– Можно ли считать победу над Испанией в Лиге наций возможностью изучить соперника [в 2025 году Португалия обыграла Испанию по пенальти в финале Лиги наций]?

– Да, можно. Мы очень хорошо знаем Испанию. И они тоже нас знают. Это будет фантастическая игра. Это будет встреча европейских сборных в рамках чемпионата мира. Две команды, которые хотят владеть мячом и будут стремиться забить быстрый гол. Это будет отличная игра.

Если посмотреть на все матчи 1/16 финала, за исключением Франции, которая, на мой взгляд, была намного сильнее [французы победили Швецию со счетом 3:0], все остальные игры решаются в деталях. Думаю, в нашем случае будет примерно так же.