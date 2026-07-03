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  • Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Сегодня, 13:11
5

Юлиан Нагельсман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Германии.

«За несколько дней, прошедших с момента нашего вылета, я много думал и советовался с людьми, которым доверяю, как лично, так и внутри федерации.

Это решение далось мне нелегко. Моим главным приоритетом всегда был успех команды. После такого горького разочарования они заслуживают шанса начать все сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб и всех в федерации, кто поддерживал нас, особенно игроков, с которыми я имел честь работать.

Отдельное спасибо болельщикам. Вы поддерживали нас, вы верили в нас, вы придавали нам энергии даже в трудные времена. Мне искренне жаль, что мы разочаровали вас и не смогли подарить вам больше незабываемых футбольных вечеров на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего!» – сказал Нагельсман.

Немецкий футбольный союз расторг контракт со специалистом.

  • Ранее сообщалось, что 38-летнему Нагельсману могут выплатить компенсацию в размере 7 миллионов евро.
  • Его контракт на работу со сборной был рассчитан до 2028 года.
  • Нагельсман возглавлял национальную команду с сентября 2023-го.
  • Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.
  • По данным журналиста Бена Джейкобса, что возглавить сборную Германии согласился Юрген Клопп.

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Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза
Чемпионат мира Германия Клопп Юрген Нагельсман Юлиан
Комментарии (5)
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Император 1
1783073986
Смешно, что судьи его уволили из сборной, но его и впрямь нужно было увольнять.
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Дэнгил
1783074920
Как бы сказал Могильныйй,ну ,,не футбольный человек,,.
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каа
1783078255
Мостовой щас запоет, что своим стишком вынудил...
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Snek
1783079494
Нагельсман не тренер сборной, ему надо клубы тренировать.
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Alex Atuan
1783084413
Так бы и писали что это не он ушел в отставку, а с ним контракт расторгли, а то делают тут из него благородного какого то, хотя судя по тому что он сказал после матча это совершенно не так.
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