Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Юлиан Нагельсман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Германии.
«За несколько дней, прошедших с момента нашего вылета, я много думал и советовался с людьми, которым доверяю, как лично, так и внутри федерации.
Это решение далось мне нелегко. Моим главным приоритетом всегда был успех команды. После такого горького разочарования они заслуживают шанса начать все сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб и всех в федерации, кто поддерживал нас, особенно игроков, с которыми я имел честь работать.
Отдельное спасибо болельщикам. Вы поддерживали нас, вы верили в нас, вы придавали нам энергии даже в трудные времена. Мне искренне жаль, что мы разочаровали вас и не смогли подарить вам больше незабываемых футбольных вечеров на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего!» – сказал Нагельсман.
Немецкий футбольный союз расторг контракт со специалистом.
- Ранее сообщалось, что 38-летнему Нагельсману могут выплатить компенсацию в размере 7 миллионов евро.
- Его контракт на работу со сборной был рассчитан до 2028 года.
- Нагельсман возглавлял национальную команду с сентября 2023-го.
- Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.
- По данным журналиста Бена Джейкобса, что возглавить сборную Германии согласился Юрген Клопп.