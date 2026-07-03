Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Юлиан Нагельсман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Германии.

«За несколько дней, прошедших с момента нашего вылета, я много думал и советовался с людьми, которым доверяю, как лично, так и внутри федерации.

Это решение далось мне нелегко. Моим главным приоритетом всегда был успех команды. После такого горького разочарования они заслуживают шанса начать все сначала. Я хочу поблагодарить свой тренерский штаб и всех в федерации, кто поддерживал нас, особенно игроков, с которыми я имел честь работать.

Отдельное спасибо болельщикам. Вы поддерживали нас, вы верили в нас, вы придавали нам энергии даже в трудные времена. Мне искренне жаль, что мы разочаровали вас и не смогли подарить вам больше незабываемых футбольных вечеров на этом чемпионате мира. Вы заслуживали гораздо большего!» – сказал Нагельсман.

Немецкий футбольный союз расторг контракт со специалистом.