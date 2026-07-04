Провал «Зенита» с Тюкавиным, возвращение Оздоева в РПЛ, виагра на ЧМ-2026 и другие новости

ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте.

«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье».

«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым.

Клуб Первой лиги сменит название.

Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов.

В «Динамо» приняли окончательное решение по Тюкавину и «Зениту».

Сборная Англии будет пить виагру перед матчем с Мексикой.

Сборная России – лучшая в плей-офф ЧМ по одному из показателей.

У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков.