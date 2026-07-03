Досье на бразильского новичка «Зенита» Аугусто

Турецкий спортивный журналист Джанер Исбегендир охарактеризовал нового нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто.

– Фелипе Аугусто – атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.

– Какие у него козыри?

– Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной.

– Правда ли, что Аугусто удобнее играть в оттяжке?

– Думаю, он может быть использован и как основной, и как нападающий в оттяжке. К тому же он быстро адаптируется к динамике российской лиги, где много бразильцев.

– Насколько он эффективен на позиции правого или левого вингера?

– На мой взгляд, будучи левшой, он опаснее именно справа: может смещаться в центр и бить. Удар у него сильный, и на этом фланге это качество раскрывается лучше. Скорее всего, мы увидим его преимущественно на правом краю.