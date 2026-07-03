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Досье на бразильского новичка «Зенита» Аугусто

Вчера, 20:20
7

Турецкий спортивный журналист Джанер Исбегендир охарактеризовал нового нападающего «Зенита» Фелипе Аугусто.

– Фелипе Аугусто – атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.

– Какие у него козыри?

– Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной.

– Правда ли, что Аугусто удобнее играть в оттяжке?

– Думаю, он может быть использован и как основной, и как нападающий в оттяжке. К тому же он быстро адаптируется к динамике российской лиги, где много бразильцев.

– Насколько он эффективен на позиции правого или левого вингера?

– На мой взгляд, будучи левшой, он опаснее именно справа: может смещаться в центр и бить. Удар у него сильный, и на этом фланге это качество раскрывается лучше. Скорее всего, мы увидим его преимущественно на правом краю.

  • 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
  • Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (7)
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Цугундeр
1783099756
)Не хватило только.. "истинный ариец, беспощаден к врагам рейха")
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Император 1
1783100061
Так на правом краю Глушенков играет, он куда лучше.
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rash1959
1783101041
Фелипе Аугусто - три привода, две посадки, злостный рецидивист-алиментщик
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Бумбраш
1783101471
Что то подобное от турак и про Дюрана слышали,а оно вон как вышло...только куколдиньё ссалать от этого уголька
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Skull_Boy
1783102398
Да всем насрать
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Антрацитовый волхв
1783103511
Благодаря Зениту уже все про кучу бразильцев знают!
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