Назван фаворит сезона Первой лиги

Эксперт по Первой лиге Сергей Ильев определил главного фаворита предстоящего сезона. Таковым он считает «Пари НН».
«В любом случае, остаюсь при своем мнении: нижегородцы для меня фаворит турнира номер один», – написал Ильев.
- В минувшем сезоне «Пари НН» занял 15-е место в РПЛ. Команда выступала в высшем дивизионе с 2021 года, избегая вылета, но в этом году не получилось. Сезон с командой проводил главный тренер Алексей Шпилевский, а в концовке его сменил Вадим Гаранин. Он и будет работать с нижегородцами в новом сезоне.
- На днях «Пари НН» сменит название и будет называться «Нижний Новгород».
- Клуб уже назывался «Нижний Новгород» в 2018–2022 годах. До этого он именовался также «Волга-Олимпиец» и «Олимпиец».
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева