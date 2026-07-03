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Назван фаворит сезона Первой лиги

Вчера, 21:17

Эксперт по Первой лиге Сергей Ильев определил главного фаворита предстоящего сезона. Таковым он считает «Пари НН».

«В любом случае, остаюсь при своем мнении: нижегородцы для меня фаворит турнира номер один», – написал Ильев.

  • В минувшем сезоне «Пари НН» занял 15-е место в РПЛ. Команда выступала в высшем дивизионе с 2021 года, избегая вылета, но в этом году не получилось. Сезон с командой проводил главный тренер Алексей Шпилевский, а в концовке его сменил Вадим Гаранин. Он и будет работать с нижегородцами в новом сезоне.
  • На днях «Пари НН» сменит название и будет называться «Нижний Новгород».
  • Клуб уже назывался «Нижний Новгород» в 2018–2022 годах. До этого он именовался также «Волга-Олимпиец» и «Олимпиец».

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. PARI Первая лига Пари НН
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