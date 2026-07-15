Гурцкая – о схеме с продажей Пруцева «Спартаком»: «В Европе такое запретили бы»

Агент Тимур Гурцкая сказал, что хавбек «Спартака» Данил Пруцев в ближайшие два дня может перейти в «Локомотив» транзитом через «Нижний Новгород».

Сообщалось, что нижегородцы могут купить хавбека у красно-белых за 6,5 миллиона евро и отдать «Локомотиву» в аренду в обмен на вратаря Даниила Веселова.

– Мне эта комбинация не нравится, если честно. Мне кажется, что в любой большой футбольной европейской стране это запретили бы, федерация поставила бы вето на такое. У «Локомотива» нет 6 миллионов евро для выкупа Пруцева.

С другой стороны, я видел, с каким лицом играл Даня в матче со «Спартаком». Видно, что он случайно надел красно-белую форму. Но мне такая история не нравится. Если бы это маленькая команда делала – это в порядке вещей. Но такая большая команда, как «Локомотив», не может пользоваться буферными зонами.

– Здесь все легко юридически оформляется так, что вы к этому не подкопаетесь. Как вы можете накладывать на это санкции?

– Я санкции не могу накладывать, но стоит сказать: «Ребята, это портит имидж лиги, когда команда Первой лиги покупает игрока для третьей команды страны». Понятно, что болельщикам «Локомотива» вообще все равно, как к ним попадет игрок. Я их понимаю, им вообще все равно, кто дал деньги. Но в этой ситуации схема не совсем прозрачная.

– Вам кажется, что вся эта история осуществится?

– Мне кажется – да, транзитом через «Пари НН» он пойдет в аренду в «Локомотив».

– Насколько высока вероятность этого?

– Если ничего не случится в ближайшие два дня, то 99%. На первый тур он выйдет в форме «Локомотива».