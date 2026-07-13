Новая информация об уходе спартаковца Пруцева в ФНЛ

Работа по трансферу спартаковца Данила Пруцева в «Нижний Новгород» продолжается.

«Условием аренды Пруцева в «Локо» из «НН» является переход Данила Веселова к Вадиму Гаранину: контракт 21-летнего вратаря паровозов истекает уже через год и агент Павел Андреев ведет тяжелые переговоры с Борисом Ротенбергом о продлении договора.

Агент предложил Ротенбергу, что НН выкупит Пруцева у Спартака за 6,5 млн евро на деньги инвестора и отдаст Данила в аренду команде Галактионова, а в обратном направлении также в аренду проследует уже переподписанный Веселов.

Павел готов был даже отказаться от отступных в новом контракте кипера, которые обычно включает в соглашения своих клиентов с клубами (так «Локомотив» заполучил Глушенкова, после уехавшего в Питер по опции).

Плюс Андреев готов порешать вопрос с ЗП Пруцева (14 млн рублей/мес), чтобы в Черкизово башляли 10-11 мультов, а еще 3-4 доплачивал Нижний. Однако пока гендир «Локо» такой сценарий не согласовал», – написал инсайдер Иван Карпов.