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Новая информация об уходе спартаковца Пруцева в ФНЛ

Вчера, 21:09
7

Работа по трансферу спартаковца Данила Пруцева в «Нижний Новгород» продолжается.

«Условием аренды Пруцева в «Локо» из «НН» является переход Данила Веселова к Вадиму Гаранину: контракт 21-летнего вратаря паровозов истекает уже через год и агент Павел Андреев ведет тяжелые переговоры с Борисом Ротенбергом о продлении договора.

Агент предложил Ротенбергу, что НН выкупит Пруцева у Спартака за 6,5 млн евро на деньги инвестора и отдаст Данила в аренду команде Галактионова, а в обратном направлении также в аренду проследует уже переподписанный Веселов.

Павел готов был даже отказаться от отступных в новом контракте кипера, которые обычно включает в соглашения своих клиентов с клубами (так «Локомотив» заполучил Глушенкова, после уехавшего в Питер по опции).

Плюс Андреев готов порешать вопрос с ЗП Пруцева (14 млн рублей/мес), чтобы в Черкизово башляли 10-11 мультов, а еще 3-4 доплачивал Нижний. Однако пока гендир «Локо» такой сценарий не согласовал», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • В сезоне-2025/26 Пруцев находился в аренде у железнодорожников.
  • За 35 матчей во всех турнирах полузащитник оформил два гола и три результативные передачи.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Спартак Нижний Новгород Пруцев Данил
Комментарии (7)
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Галина Бронемясова
1783966518
на повышение пошёл!
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alefreddy
1783967460
мутная схема получается
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ySS
1783974717
Чушь какая-то...
Ответить
Томик
1783977108
Как пиндосы прям-таки. Те тоже всегда меняют то, что им надо, на то, что им не принадлежит.
Ответить
Artemka444
1783997339
Мутки одни мутки
Ответить
алдан2014
1783999169
Мутят мутняк мутнячий,мутные мутилы.
Ответить
zigbert
1784022492
Махинаторы высшего класса.
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