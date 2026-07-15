Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева

«Велес» завершил аренду нападающего Артeма Быковского.

Игрок возвращается в «Спартак».

«Благодарим за совместную работу и желаем успехов в карьере❤️», – говорится в сообщении клуба Первой лиги.

В этом году 22-летний Быковский провел за «Велес» 15 матчей, забил 1 гол.

Также «Велес» подписал контракт с новым голкипером. Сергей Самок заключил соглашение с клубом до конца сезона-2026/27.

Россиянин ранее покинул «Туран Товуз», возглавляемый Курбаном Бердыевым.

В прошлом сезоне 25-летний Самок провел за азербайджанский клуб 16 матчей, пропустил 13 голов, сыграл 9 встреч на ноль.