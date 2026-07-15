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  • Юран – после поражения в 1-м туре: «Я задачу решу, «Урал» будет в РПЛ»

Юран – после поражения в 1-м туре: «Я задачу решу, «Урал» будет в РПЛ»

15 июля, 11:28
7

Главный тренер «Урала» Сергей Юран сказал, что клуб немного опаздывает с комплектацией.

В 1-м туре Первой лиги команда дома проиграла «Торпедо» (0:1).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счeт на табло. К сожалению, такие моменты случаются.

Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс‑конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах.

Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберeм точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в «лучшей лиге мира» этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата», – сказал Юран.

  • 57-летний Юран был утвержден на посту главного тренера «Урала» 12 июня. Перед ним поставлена задача вывести команду в РПЛ.
  • «Урал» стал 17-м клубом в тренерской карьере Юрана.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал Юран Сергей
Комментарии (7)
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Бумбраш
1784106798
Подтянут же за базар Юрана и ответить придется...
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АК 68
1784108061
Смотрел матч с Торпедо, да , была равная игра, от барсика там мало что зависело, видно, что исполнителей не хватает,усилятся качественно- будут в РПЛ.
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Цугундeр
1784112317
)) Киздишь ты, турецкоподданный " (Сергей)-Сулейман-Берта-Мария-(Юран)-бей и Серёжа- Задунайский..) Тебя ещё и Гриня бритвой по горлу..)
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FFR
1784112328
Смелое заявление.
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