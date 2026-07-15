Юран – после поражения в 1-м туре: «Я задачу решу, «Урал» будет в РПЛ»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран сказал, что клуб немного опаздывает с комплектацией.

В 1-м туре Первой лиги команда дома проиграла «Торпедо» (0:1).

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Счeт на табло. К сожалению, такие моменты случаются.

Не ожидал увидеть столько болельщиков в понедельник, в рабочий день. Я сказал на пресс‑конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах.

Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберeм точечно игроков, которые усилят нас. Команда готова решать задачу. Мало где есть такие условия. Это третий город в стране, в «лучшей лиге мира» этой команде делать нечего. Мы должны быть в РПЛ. Обещаю, что подводить болельщиков не будем, знаю, они ждут побед и результата», – сказал Юран.