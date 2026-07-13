Первая лига. «Урал» проиграл дома в 1-м матче под руководством Юрана (0:1)

Московское «Торпедо» на выезде переиграло екатеринбургский «Урал» в матче 1-го тура Первой лиги – 1:0.

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Единственный гол на второй добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко.

Перед стартом нового сезона оба клуба сменили главных тренеров. «Урал» принял Сергей Юран, сменивший Василия Березуцкого. В «Торпедо» вместо Олега Кононова назначили Александра Сторожука.

В следующем туре 19 июля «Урал» дома сыграет с «Енисеем», а «Торпедо» примет ульяновскую «Волгу».