«Балтика» подписала молодых игроков «Краснодара» и «Зенита»

«Балтика» оформила трансферы нападающего Алекси Гвенетадзе из «Краснодара» и полузащитника Артема Медведева из «Зенита».

Оба присоединились ко второй команде калининградцев.

19-летний Гвенетадзе в этом году провел 4 матча в Первой лиге за «Нефтехимик» на правах аренды. В молодежной команде «Краснодара» U19 он ранеее отметился 3 голами и 13 ассистами в 26 матчах.

18-летний Медведев в этом году в 13 встречах за молодежку «Зенита» U19 забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Также первое трудовое соглашение с «Балтикой» подписал 17-летний воспитанник «Урала» полузащитник Никита Колосов.

17-летний в текущем сезоне провeл за екатеринбуржцев 9 матчей в Юношеской футбольной лиге U-17, в которых забил 9 мячей и сделал 3 ассиста, а также сыграл 2 матча в Молодeжной лиге, оформив 2 голевые передачи.

Также «Балтика» отправила в аренду в «Сибирь» 20-летнего полузащитника Арсения Попушого.