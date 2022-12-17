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    Алексей Шпилевский

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Шпилевский
    Команда Арис
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 17 февраля 1988
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арис 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Арис 2 : 0 Нефтчи
    28.07.2022 Нефтчи 3 : 0 Арис
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