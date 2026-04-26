  • «Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей

«Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей

Сегодня, 16:43
17

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака».

«Спасибо всем, кто пришeл, многие пришли на «Спартак», это большой клуб, я понимаю. Но я слышал много голосов поддержки. Спасибо всем, кто в нас верит. С первого дня нам очень тяжело всe дается, самое тяжeлое начало, которое могли представить себе в РПЛ. Ребята сегодня не показали безразличие, полностью отдались игре.

И если такому большому гранду, с таким набором футболистов, нужна помощь, надо закрывать это всe. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же.

Кому за это не стыдно – пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», – сказал Шпилевский.

  • «Спартак» победил «Пари НН» со счетом 2:1 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходили в Нижнем Новгороде.
  • На гол Адриана Бальбоа москвичи ответили забитыми голами Эсекьеля Барко (с пенальти) и Романа Зобнина.
  • «Пари НН» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.

Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (17)
ВасяК
1777211239
Ты не тренер,ты физрук!!!
Ответить
kvm
1777211385
свою честность оставь для 1 лиги...
Ответить
olesk
1777211451
как в деревне, один петух прокукарекал, другие подхватили, в чём правда-то?
Ответить
olesk
1777211758
если он про пенальти, то Спартаку больше всего в этом году поставили, а больше всех пробил газовый проект
Ответить
Литейный 4 (returned)
1777212106
Все всё видели. Беспредел судейский в помощь хрякам продолжается. Гыгыгы
Ответить
рылы
1777214151
стыдно за дезеувов! работают с судьями не только по ночам!
Ответить
FFR
1777214964
Не убедил.
Ответить
Интерес
1777215358
Пеналь тухленький,но их в каждом туре-по паре.Все друг-друга обвиняют и подозревают,но вывести формулу предпочтений практически невозможно.
Ответить
Skull_Boy
1777216020
Ищи работу, ты уволен
Ответить
subbotaspartak
1777217858
Очень разговорчив. У Евсеева учись.
Ответить
