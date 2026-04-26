«Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака».

«Спасибо всем, кто пришeл, многие пришли на «Спартак», это большой клуб, я понимаю. Но я слышал много голосов поддержки. Спасибо всем, кто в нас верит. С первого дня нам очень тяжело всe дается, самое тяжeлое начало, которое могли представить себе в РПЛ. Ребята сегодня не показали безразличие, полностью отдались игре.

И если такому большому гранду, с таким набором футболистов, нужна помощь, надо закрывать это всe. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же.

Кому за это не стыдно – пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», – сказал Шпилевский.