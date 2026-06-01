Опубликован итоговый состав сборной Ирана на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ

Тренерский штаб сборной Ирана определился с финальной заявкой на предстоящий чемпионат мира.

В итоговый состав вошли 26 футболистов, в том числе полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби:

Вратари: Алиреза Бейранванд («Трактор Сази»), Хоссейн Хоссейни («Сепахан»), Паям Ниазманд («Персеполис»);

Защитники: Даниал Ири («Малаван»), Эхсан Хаджсафи («Сепахан»), Салех Хардани («Эстегляль»), Хоссейн Канаанизадеган («Персеполис»), Шоджа Халилзаде («Трактор Сази»), Милад Мохаммади («Персеполис»), Али Немати («Фулад»), Рамин Резаян («Фулад»);

Полузащитники: Рузбех Чешми («Эстегляль»), Сеид Эззатоллахи («Шабаб Аль-Ахли»), Мехди Гаеди («Аль-Наср Дубай»), Саман Годдос («Аль-Иттихад Кальба»), Мохаммад Горбани («Аль-Вахда»), Алиреза Джаханбахш («Дендер»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Амир Раззагиниа («Эстегляль»), Мехди Тораби («Трактор Сази»), Ария Юсефи («Сепахан»);

Нападающие: Али Алипур («Персеполис»), Деннис Эккерт («Стандард»), Амирхоссейн Хоссейнзаде («Трактор Сази»), Шахрияр Моганлу («Аль-Иттихад Кальба»), Мехди Тареми («Олимпиакос»).