Карседо нацелился на чемпионство со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, готова ли команда к борьбе за золото в РПЛ.

– Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул.

– Головокружение от кубкового успеха команде не грозит?

– Весь мой жизненный опыт подсказывает, что только постоянный труд приносит результат. Победа в Кубке – это прекрасно. Но это маленькая часть будущего успеха. Она не должна нас успокаивать. Она должна мотивировать добиваться большего. Мы сделаем все, чтобы ребята не расслабились, а, наоборот, были еще более мотивированными. Спартаковской семье нужен чемпионский титул.