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Карседо нацелился на чемпионство со «Спартаком»

1 июня, 11:08
39

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, готова ли команда к борьбе за золото в РПЛ.

– Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул.

– Головокружение от кубкового успеха команде не грозит?

– Весь мой жизненный опыт подсказывает, что только постоянный труд приносит результат. Победа в Кубке – это прекрасно. Но это маленькая часть будущего успеха. Она не должна нас успокаивать. Она должна мотивировать добиваться большего. Мы сделаем все, чтобы ребята не расслабились, а, наоборот, были еще более мотивированными. Спартаковской семье нужен чемпионский титул.

  • Карседо возглавляет «Спартак» с 5 января 2026 года.
  • Под руководством испанца красно-белые заняли 4-е место в РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (39)
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Cleaner
1780302085
Карседо: - Блаблаблаблабла...
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Foxitkuban
1780302145
"Нацеливаться" он может сколько угодно, но есть огромное количество факторов, способных раз за разом сбивать ему этот прицел. Что они с успехом и делают.
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Литейный 4 (returned)
1780302213
Запели мантры в секте до первых поражений. Гыгыгы
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...уефан
1780302282
...а можно выложить весь список нацелившиховся на чемпионство?...
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somn
1780303689
Каждый год нацеливаются...
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Alexander.saf
1780304093
Лишь бы прицеп не сбился😁
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oyabun
1780304260
Какой "удивительный и непредсказуемый" заголовок.😆 Вот если бы написали "Карседо нацелился со Спартаком на кубок Лиги Чемпионов" - тогда Да, это была бы сенсация, а так получился банальный кликбейт.
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NewLife
1780304302
Классика.😃
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Цугундeр
1780304815
)) Спартаковской семье достаточно и двушки в Свиблово..
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alefreddy
1780311860
с этим составом и Динамо Мх обыграть не можем.Надо игроков менять а забивные вообще в дефиците
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