Анчелотти ответил, сыграет ли Неймар с Шотландией

Неймар сможет сыграть в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Шотландией. Об этом сообщил главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.

«Неймар в форме. Он хорошо тренировался на неделе, хорошо подготовился к игре, чтобы иметь возможность играть вместе с другими футболистами. Мы очень рады, что он вернулся. Благодаря своим качествам он может помочь команде.

Он может играть. Я могу играть 90 минут, просто ходя пешком. Он может играть, с ним все в порядке. Он очень хорошо тренировался. Я очень доволен им.

В последнее время Неймар демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он хорошо знает своих партнеров по команде. Он очень хорошо и серьезно работал, старается как можно скорее восстановиться. Я очень доволен им. Даже если он не играет, он помогает своим опытом, знанием игры, помогает молодым игрокам. Он отлично справляется», – сказал Анчелотти.