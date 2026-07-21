Соболев заявил, что в «Спартаке» знают о паразите

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свои слова о причинах ухода из «Спартака» в августе 2024 года.

В марте 2026-го он заявил, что на его решение расстаться с москвичами сильное влияние оказал один из работников клуба. При этом нападающий отказался уточнить, о ком именно идет речь.

– Нашумевшее высказывание ваше – про паразитов в «Спартаке». Я затем у некоторых спартачей спрашивал – в том числе и у Артема Реброва, кого вы имели в виду. Ребров ответил, что надо спросить у вас. Кто паразит?

– Поверьте, все футболисты знают. Зачем сейчас мне говорить? Хотя, как говорится, сказал А, говори Б. Я тоже, в какой-то степени, согласен, что это не надо говорить, но все это прекрасно знают, и руководство знает.