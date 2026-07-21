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Соболев заявил, что в «Спартаке» знают о паразите

Вчера, 20:48
13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свои слова о причинах ухода из «Спартака» в августе 2024 года.

В марте 2026-го он заявил, что на его решение расстаться с москвичами сильное влияние оказал один из работников клуба. При этом нападающий отказался уточнить, о ком именно идет речь.

– Нашумевшее высказывание ваше – про паразитов в «Спартаке». Я затем у некоторых спартачей спрашивал – в том числе и у Артема Реброва, кого вы имели в виду. Ребров ответил, что надо спросить у вас. Кто паразит?

– Поверьте, все футболисты знают. Зачем сейчас мне говорить? Хотя, как говорится, сказал А, говори Б. Я тоже, в какой-то степени, согласен, что это не надо говорить, но все это прекрасно знают, и руководство знает.

  • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро. До этого форварда из-за желания перейти в клуб из Санкт-Петербурга отстраняли от тренировок с красно-белыми.
  • В «Спартак» Соболев перешел из «Крыльев Советов» в 2020 году.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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ziborock
1784657410
А правду сказать слабо и не выдумывать сказки?! Так и скажи что любишь деньги и ради них готов предать всех и всякого! ИУДА!!! В 2019 году на вопрос о возможном продолжении карьеры в топ-клубах РПЛ Соболев заявлял: «В «Зенит» или ЦСКА я не перейду».
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Дубина
1784657724
Казел
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...уефан
1784657803
...похоже на бабьи рассказы о своём бывшем...
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suchi-69
1784658539
Тарасофский гельминтоз
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alefreddy
1784660371
предавший однажды предаст Вас и дважды...
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Хулиганин
1784661193
Себя имел ввиду. Поэтому и не говорит кто. Ну вот этот глист свалил в газовый бордель и паразитов больше нет в Спартаке.
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RusPlan
1784662189
Я надеюсь, что ты это читаешь. На СВО я не пойду, путин и вся его продажная шавка того не стоят. Но если тебя встречу застрелю, отсижу, мне терять нечего
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Интерес
1784664061
Свиной грипп?Так его давно побороли.
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1784664949
В спартаке одни паразиты, так кто из них мешает?
Ответить
шахта Заполярная
1784667168
Слишком много внимания этой уке
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