«Позорит очень сильно себя»: экс-игрок «Зенита» – о Соболеве

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о поведении нападающего Александра Соболева в суперкубковом матче со «Спартаком».

Инцидент случился на 98-й минуте встречи, когда Соболев забил с пенальти и сравнял счет. После гола он направился к трибуне с фанатами красно-белых, встал к ним спиной и указал на свою фамилию на футболке, сопровождая это выкриками и жестами.

К Соболеву подбежал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и предъявил ему претензии.

К конфликту подключились другие игроки обеих команд, ситуация перешла в массовую стычку. После этого болельщики московской команды начали швырять пластиковые бутылки с трибуны на игровое поле.

– Много людей смотрят матч, его трансляцию, дети у экранов, и такое поведение футболиста действующего чемпиона страны – это просто безобразно. Помимо «Зенита», Соболев позорит очень сильно и себя. Я думаю, что в глазах не только болельщиков «Спартака», но и «Зенита» подобное поведение не идет ему в плюс.

– Должен ли «Зенит» штрафовать Соболева за вызывающее поведение?

– Думаю, что «Зенит» не будет его штрафовать. Они с Венделом-то не могут разобраться. С Соболевым может просто поговорят – скажут так больше не делать. Если у человека какие-то психологические проблемы, его нет смысла штрафовать.

– Может быть КДК стоит дисквалифицировать Соболева на несколько игр?

– Если есть такой прецедент в правилах, то да. Но получается, что только на Суперкубок дисквалификация будет распространяться, поэтому, я думаю, что никто даже не будет поднимать этого вопроса. Все останется на совести Соболева.