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Денис Угаров
Денис Угаров
Россия
26 ноября 1975 (50)
Тренер
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Новости
Экс-игрок «Зенита» посоветовал «Краснодару» избавиться от Кордобы
25 октября
1
«Позорит очень сильно себя»: экс-игрок «Зенита» – о Соболеве
21 июля
13
Экс-игрок «Зенита» – о Соболеве: «Как он бегал-хромал, так и будет»
31 марта
4
Экс-игрок «Зенита» высмеял Соболева
4 марта
2
Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков
16 февраля
20
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал клуб за трансфер Дурана: «Это перебор»
15 февраля
4
Экс-игрок «Зенита» назвал «Спартак» «кормушкой» из-за назначения иностранного тренера
6 января
3
Экс-игрок «Зенита» – о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Делают все, чтобы обескровить соперника»
2025.12.25 12:31
15
Экс-игрока «Зенита» рассмешила новость о 120 миллионах для Батракова
2025.11.28 20:56
5
Экс-игрок «Зенита» оценил сравнения Глушенкова с Аршавиным
2025.11.19 14:56
Экс-игрок «Зенита» оценил зависимость команды от Глушенкова
2025.11.10 13:21
Экс-хавбек «Зенита» назвал игрока, которому нужно повысить зарплату вместо Вендела
2025.11.10 08:49
2
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
2025.09.25 08:24
12
Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»
2025.08.26 13:58
3
Экс-хавбек «Зенита» высказался об ошибках Семака
2025.08.21 13:00
Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»
2025.08.14 16:17
1
Экс-хавбек «Зенита» сказал, какую ошибку допустил клуб этим летом
2025.07.18 19:30
1
Экс-хавбек «Зенита» назвал двух кандидатов «на выход» из команды
2025.07.01 12:04
3
Экс-полузащитник «Зенита» предложил наказать Глушенкова
2025.05.01 09:52
8
Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»
2025.04.27 14:52
4
Экс-хавбек «Зенита» сказал, поможет ли клубу в борьбе за чемпионство решение оставить Семака
2025.04.20 09:15
3
Экс-хавбек «Зенита» назвал российского игрока в 3-4 раза талантливее Глушенкова
2025.04.15 09:47
11
Угаров – о словах Глушенкова: «Это сверхнаглость»
2025.03.25 10:34
25
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
2025.03.23 14:39
3
Угаров предложил «Зениту» расстаться с двумя футболистами
2024.12.21 12:30
6
Экс-хавбек «Зенита» – о Соболеве: «Если купили и он не играет, то не особо он нужен»
2024.10.30 08:38
24
Экс-игрок «Зенита» раскритиковал реабилитологов клуба из-за травмы Глушенкова
2024.10.08 10:41
2
Экс-футболист «Зенита» объяснил, почему Дзюбу не взяли топ-команды
2024.10.01 11:36
2
Экс-футболист «Зенита» – о Дзюбе в «Акроне»: «Интересно, кто кого утопит»
2024.09.14 09:30
4
Угаров назвал двух игроков «Зенита», которых ждет участь Сутормина
2024.08.16 09:30
2
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2
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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17:35
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