  • Экс-хавбек «Зенита» назвал игрока, которому нужно повысить зарплату вместо Вендела

Экс-хавбек «Зенита» назвал игрока, которому нужно повысить зарплату вместо Вендела

Вчера, 08:49
3

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о результативности нападающего команды Максима Глушенкова.

– Почему «Зенит» тащит только Глушенков, а не дорогостоящие легионеры?

– Во-первых, я еще в начале года сказал, когда Глушенков не попадал в состав, что он достаточно хороший футболист. Во-вторых, Глушенков – россиянин, для него интерес клуба значимее, чем для бразильских футболистов. Он все-таки хочет что-то доказать себе и людям, которые его не особо воспринимают. Поэтому он лучший бомбардир и лучший футболист «Зенита» прямо сейчас.

Хотел бы сказать, что я не понимаю продление контракта Вендела. Этот человек, то собирает манатки и уезжает, то не хочет приезжать, то еще что-то. «Зенит» с ним продлевает контракт и еще повышает зарплату. Это лучше надо было сделать Глушенкову, чем Венделу.

– Скорее всего, «Зенит» ведет подготовку для получения Венделом российского гражданства.

– Кому Вендел нужен в сборной России?

– Возможно, главное для «Зенита» вписаться в новый лимит на легионеров. Вендел мог бы перестать числиться как иностранный футболист.

– Венделу 28 лет, а Глушенкову 26 лет. Разница есть. Зачем делать ставку на футболиста, который в любой момент может не приехать или еще что-то придумать? Я этого не понимаю и не вижу в этом смысла. В любом случае, ставку надо делать на российских футболистов. Тем более Глушенков сейчас достоин этого.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 17 матчах за «Зенит».
  • 28-летний полузащитник Вендел в текущем сезоне провел за клуб 13 игр, сделал 3 ассиста.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Вендел Угаров Денис
FWSPM
1762763576
Недооцененный гений...подарите ему абонемент в магазин женской одежды сразу расцветет
Ответить
neveldomha
1762769835
Вендел классный игрок, по крайней мере для нашего чемпионата. Даже играя не в полную силу.
Ответить
