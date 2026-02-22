«В некоторых матчах показывают бездарный футбол»: экс-тренер «Спартака» назвал проблему клуба

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов оценил перспективы московской команды во второй части сезона. Он считает, что красно-белым не хватает стабильности.

«Не считаю, что «Спартак» слабее всех лидеров РПЛ усилился зимой. Ещe неизвестно, как новые футболисты впишутся в ЦСКА, «Зенит» и остальным. Команда будет доказывать, что она способна на медали. Не считаю, что «Спартак» укомплектован, есть проблемы в обороне. Но брать футболистов – это не главное, главное – показывать хороший футбол.

Игроки «Спартака» должны получать удовольствие от футбола, тогда и зрители будут его получать. В прошлом сезоне мне игра команды нравилась, в этом году – меньше. В некоторых матчах они показывают хороший футбол, а в некоторых бездарный. Должна быть какая-то стабильность», – сказал Морозов.