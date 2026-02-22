Тихонов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, кто должен тренировать команду.

– Должны ли тренировать «Спартак» собственные воспитанники? Любой тренер должен соответствовать команде. У нас знаете, сколько тренеров говорят, что готовы тренировать «Спартак». А нужно понимать, способен ли ты в самом деле на такое, или просто зайдешь и через полгода выйдешь оттуда.

– Есть ли сейчас россияне, которые готовы тренировать «Спартак»?

– У нас половина тренеров готова. У нас многие и «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити» готовы тренировать. У нас все тренеры готовы тренировать любую команду.

– У вас есть опыт. Вы готовы тренировать «Спартак»?

– Нет. Любой тренер должен быть готов к большой команде. А не просто так говорить: «Я готов, давайте я пойду!». Через два месяца мне пинком под жопу дадут – и дальше что?