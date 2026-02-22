Введите ваш ник на сайте
  Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД

Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД

Вчера, 18:23
13

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев отреагировал на информацию о долгах РЖД.

  • Ранее стало известно, что долг РЖД составляет около 4 трлн рублей.
  • Экс-президент «Локо» Ольга Смородская заявила, что клуб ждет существенное сокращение бюджета на следующий год.

«Не думаю, что финансовая ситуация РЖД приведет к тому, что «Локомотив» продадут или распустят. Это клуб с богатой историей, если «Локомотива» не будет, то и чемпионат России будет другим – менее ярким, менее интересным.

Разные периоды бывают в жизни команды, но именно «Локомотив», уверено, справится», – сказал Игнатьев.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Владислав
ZAITZEFF2011
1771774194
теперь место не выше 10
Ответить
Император 1
1771774205
Локомотив не распустят
Ответить
subbotaspartak
1771774400
Походу плацкарта подорожает
Ответить
рылы
1771774966
там уже правительство постановило, чтобы ржд начало продавать своё имущество, включая башни в москва-сити (нахера они им вообще понадобились?). убогая организация, как и почта россии. сегодня, кстати, довелось туда наведаться. заказал товар на озоне (буквально за 500р), пишут эту цену. добавляю в корзину - цена вдруг на 200 рублей выше. схерали? поперебирал все доступные варианты доставки, и выяснилось, что при заказе на почту цена будет той, что изначально указана. а в пунктах озона изволь приплатить. ересь какая-то. ну окей, заказал на почту, пришёл на почту, спросил, где забрать заказ с озона - толстая баба говорит: иди в соседний зал. иду туда, спрашиваю - а там мне тоже говорят: иди в соседний зал! б**, такой трэш там происходит, еле получил заказ. никому не советую. и это, хряки, проверяйте внимательно при покупках на озоне. написана одна цена, но если положить в корзину и выбрать ближайший пункт выдачи - она может измениться не в вашу пользу.
Ответить
Semenycch
1771775486
Бред сивой кобылы.
Ответить
Интерес
1771775696
Ничего с ними не случится, как и с "Ростовом".
Ответить
Таврида
1771775755
Особенно доставляет эта дебильная система безопасности РЖД - понаставили заборов, рентгенов и толпу бездельников в форме на основных станциях, деньги девать некуда, а через пару километров на полустанке можно садиться без всякого контроля, заходи кто хочешь, проноси что можешь. Д, Б!
Ответить
Пригожин Женя
1771777955
они могут батракова продать и долги погасить.. главное не в ********!!!!
Ответить
c 7890
1771780653
долг РЖД составляет около 4 трлн рублей----- "На ухудшение финансовой ситуации РЖД влияют санкции, а также в.ойна . Из-за нее объемы военных грузов на железной дороге резко выросли, но при этом одновременно беспрецедентно упали объемы всех остальных перевозок, на которых РЖД зарабатывала."... А говорили что санкции России только на пользу. Вот оно чо.
Ответить
САДЫЧОК
1771789380
РЖД фсё! Локо по инерции в Пердив. И Зенит тоже скоро. Тут вопрос во времени.
Ответить
  • Читайте нас: 