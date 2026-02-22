Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев отреагировал на информацию о долгах РЖД.

Ранее стало известно, что долг РЖД составляет около 4 трлн рублей.

Экс-президент «Локо» Ольга Смородская заявила, что клуб ждет существенное сокращение бюджета на следующий год.

«Не думаю, что финансовая ситуация РЖД приведет к тому, что «Локомотив» продадут или распустят. Это клуб с богатой историей, если «Локомотива» не будет, то и чемпионат России будет другим – менее ярким, менее интересным.

Разные периоды бывают в жизни команды, но именно «Локомотив», уверено, справится», – сказал Игнатьев.