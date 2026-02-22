Быстров рассказал о звонке Аршавину от Лапорты с приглашением в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с Александром Кержаковым рассказал, как президент «Барселоны» Жоан Лапорта звонил Андрею Аршавину во время Евро-2008.

Быстров: «На Евро Шаве [Андрею Аршавину] звонил этот, президент «Барселоны». Лапорта, да?»

– Это при вас прямо был разговор?

Быстров: «Да-да. Даже тогда у меня никакого желания ни малейшего не было».

Кержаков: «Подожди, тебя он туда звал?»

Быстров: «Да не меня, Шаву он звал, блин. С Шавой разговаривал. Мы в номере сидели. Он разговаривал по телефону с ним».

– Просто звонит телефон и говорит: «Здравствуйте, я Лапорта»?

Быстров: «Я не помню, как именно. Я помню, но не буду разглашать, как это было».

Кержаков: «Вова – это единственный футболист, который не хотел пойти в «Барселону», когда не ему звонили. Звонят не ему, говорят: «Андрей, мы приглашаем тебя в «Барселону». Быстров такой: «Я не хочу».