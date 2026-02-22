Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»

Владимир Быстров вспомнил на ютуб-канале FONBET, как летом 2005 года переходил из «Зенита» в «Спартак».

– Когда уходил, сказал, если меня позовут обратно, соглашусь. Поэтому, когда меня позвали, вопрос был решeн.

– Ты понимал, какая будет реакция?

– Да. В принципе, реакция была намного хуже, когда я переходил из «Зенита» в «Спартак».

– Была хуже?

– 100%. Чтоб ты понимал, что было. Я ещe не перешeл, первый день, там только слухи пошли – еду возле «Петровского» на машине, и мне вот так вот [показывает неприличный жест] человек десять со всех сторон показывают. Только я к вечеру узнал, что это реально будет, позвал в баню всех.

– Сообщить команде?

– Что значит команда? 100% Радим, Спивак, все три-четыре деда, которые там находились, – они были в курсе того, что меня хотят продать. И они 100% дали на это добро. И в интервью потом говорили, что ничего не знали. Не знали те, с кем я общался, все молодые. А они всe знали, и потом в интервью говорили: «Я пытался отговорить» и т.д. Смешно смотреть.

– Но Радимов же потом говорил, что не всe сделал.

– Радимов говорил в открытую, что повлиял, чтобы меня продали, вот и всe. Вот так поднял две руки и сказал: «Конечно. За 5 миллионов евро я его сейчас сам в Москву отвезу». Просто решили, что надо разъединить нашу банду, что мы слишком громко в городе себя ведeм.