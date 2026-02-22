Введите ваш ник на сайте
  Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»

Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»

Сегодня, 09:45
4

Владимир Быстров вспомнил на ютуб-канале FONBET, как летом 2005 года переходил из «Зенита» в «Спартак».

– Когда уходил, сказал, если меня позовут обратно, соглашусь. Поэтому, когда меня позвали, вопрос был решeн.

– Ты понимал, какая будет реакция?

– Да. В принципе, реакция была намного хуже, когда я переходил из «Зенита» в «Спартак».

– Была хуже?

– 100%. Чтоб ты понимал, что было. Я ещe не перешeл, первый день, там только слухи пошли – еду возле «Петровского» на машине, и мне вот так вот [показывает неприличный жест] человек десять со всех сторон показывают. Только я к вечеру узнал, что это реально будет, позвал в баню всех.

– Сообщить команде?

– Что значит команда? 100% Радим, Спивак, все три-четыре деда, которые там находились, – они были в курсе того, что меня хотят продать. И они 100% дали на это добро. И в интервью потом говорили, что ничего не знали. Не знали те, с кем я общался, все молодые. А они всe знали, и потом в интервью говорили: «Я пытался отговорить» и т.д. Смешно смотреть.

– Но Радимов же потом говорил, что не всe сделал.

– Радимов говорил в открытую, что повлиял, чтобы меня продали, вот и всe. Вот так поднял две руки и сказал: «Конечно. За 5 миллионов евро я его сейчас сам в Москву отвезу». Просто решили, что надо разъединить нашу банду, что мы слишком громко в городе себя ведeм.

  • Больше всего матчей в карьере Быстров провел за родной «Зенит».
  • С командой он дважды становился чемпионом.
  • Быстров завершил карьеру в 2018 году.

Еще по теме:
Быстров впервые объяснил, почему отказал «Ливерпулю» 14
Быстров одним словом описал соперников сборной России в марте
Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?» 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1771743764
Да уж. Хавчик тогда реально зашкварился. Вляпался в свинарню знатно. Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1771744378
Мораль сей басни такова :"неважно кто ты,в бо.жарне свои же за кусок просрочки сожрут"
Ответить
рылы
1771749160
он там на видео, откуда взят кусок этого текста в новости, говорил интересные вещи, тут не всё выложили. короче, смысл в том, что спартаг не хотел продавать его обратно, но у него в контракте был пункт о самовыкупе, которым и воспользовались. я так понял, что зениту это обошлось в 15 лямов, хрякам грех жаловаться.
Ответить
Plyash
1771750361
Поэтому вернулся Вовка назад в Питер уже Окурком .
Ответить
