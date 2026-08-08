Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал понять, что хочет остаться в московском клубе.

– Твой агент говорил, что европейские клубы постоянно проявляют интерес к тебе. Этим летом были предложения из Европы?

– Не знаю. Агенты для того и нужны, чтобы постоянно пытаться находить разные варианты и создавать вокруг нас ажиотаж. Я лично с ним ни о чем конкретном не разговаривал. Как я уже говорил, сейчас я в «Спартаке» и сосредоточен на выступлении за наш клуб.

– Зимой писали, что к тебе есть интерес из Нидерландов. Рассматриваешь вариант с возвращением в будущем?

– Эредивизи – хорошая лига, мне все там нравилось, когда я играл за «Твенте». Но сейчас я в «Спартаке» и думаю только о «Спартаке».