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Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает

8 августа, 16:34
2

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал понять, что хочет остаться в московском клубе.

– Твой агент говорил, что европейские клубы постоянно проявляют интерес к тебе. Этим летом были предложения из Европы?

– Не знаю. Агенты для того и нужны, чтобы постоянно пытаться находить разные варианты и создавать вокруг нас ажиотаж. Я лично с ним ни о чем конкретном не разговаривал. Как я уже говорил, сейчас я в «Спартаке» и сосредоточен на выступлении за наш клуб.

– Зимой писали, что к тебе есть интерес из Нидерландов. Рассматриваешь вариант с возвращением в будущем?

– Эредивизи – хорошая лига, мне все там нравилось, когда я играл за «Твенте». Но сейчас я в «Спартаке» и думаю только о «Спартаке».

  • Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года.
  • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 матчах.
  • Срок его контракта с московской командой рассчитан до июня 2028 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (2)
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NewLife
1786202854
Манфред, посылай накуй провокаторов помойки РБ Спорт.
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zigbert
1786205516
Прояснил ситуацию конкретно.
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