Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде дал понять, что хочет остаться в московском клубе.
– Твой агент говорил, что европейские клубы постоянно проявляют интерес к тебе. Этим летом были предложения из Европы?
– Не знаю. Агенты для того и нужны, чтобы постоянно пытаться находить разные варианты и создавать вокруг нас ажиотаж. Я лично с ним ни о чем конкретном не разговаривал. Как я уже говорил, сейчас я в «Спартаке» и сосредоточен на выступлении за наш клуб.
– Зимой писали, что к тебе есть интерес из Нидерландов. Рассматриваешь вариант с возвращением в будущем?
– Эредивизи – хорошая лига, мне все там нравилось, когда я играл за «Твенте». Но сейчас я в «Спартаке» и думаю только о «Спартаке».
- Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 матчах.
- Срок его контракта с московской командой рассчитан до июня 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»