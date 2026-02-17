Аршавин оценил Перрена, покинувшего «Краснодар»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что уход полузащитника Гаэтана Перрена не скажется на игре «Краснодара».
«Перрен – классный футболист, показывавший отличную игру в чемпионате Франции. Не знаю, по каким причинам он не сумел найти себя. Его отсутствие или присутствие никак не влияло на игру «Краснодара» в первом круге», – сказал Аршавин.
- В феврале «Краснодар» продал 29-летнего Перрена в «Лилль» за 5 миллионов евро без учета бонусов.
- Он перешел к «быкам» в июле из «Осера» и сыграл за российский клуб 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»