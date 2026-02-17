Аршавин оценил Перрена, покинувшего «Краснодар»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что уход полузащитника Гаэтана Перрена не скажется на игре «Краснодара».

«Перрен – классный футболист, показывавший отличную игру в чемпионате Франции. Не знаю, по каким причинам он не сумел найти себя. Его отсутствие или присутствие никак не влияло на игру «Краснодара» в первом круге», – сказал Аршавин.