Мусаев: «Неделя была тяжелой, много разговаривали»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями перед заключительным туром РПЛ.

«Краснодар» в 30-м туре чемпионата России сыграет с «Оренбургом».

Команда Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на два очка. Петербуржцам достаточно сыграть вничью с «Ростовом», чтобы выиграть РПЛ.

«Неделя была тяжелой. Много разговаривали. Футбол состоит из побед и поражений. Прошлый сезон был очень ярким, но нужно пережить это всем вместе и постараться стать еще сильнее. Было много сложных моментов за последние годы, что я работаю, но всегда находились силы. Надеюсь, что и сейчас мы достойно выйдем из этой ситуации.

Сейчас все зависит от наших соперников, это тяжелее, чем ситуация в прошлом сезоне. Тогда все было в наших руках. Если здесь будет все хорошо, то будем следить за матчем «Зенита» и «Ростова». Мы должны почувствовать уверенность, ведь как бы ни сложился этот матч, у нас впереди еще Суперфинал Кубка России», – сказал Мусаев.