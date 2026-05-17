Мусаев: «Неделя была тяжелой, много разговаривали»

17 мая, 17:34
1

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями перед заключительным туром РПЛ.

  • «Краснодар» в 30-м туре чемпионата России сыграет с «Оренбургом».
  • Команда Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на два очка. Петербуржцам достаточно сыграть вничью с «Ростовом», чтобы выиграть РПЛ.

«Неделя была тяжелой. Много разговаривали. Футбол состоит из побед и поражений. Прошлый сезон был очень ярким, но нужно пережить это всем вместе и постараться стать еще сильнее. Было много сложных моментов за последние годы, что я работаю, но всегда находились силы. Надеюсь, что и сейчас мы достойно выйдем из этой ситуации.

Сейчас все зависит от наших соперников, это тяжелее, чем ситуация в прошлом сезоне. Тогда все было в наших руках. Если здесь будет все хорошо, то будем следить за матчем «Зенита» и «Ростова». Мы должны почувствовать уверенность, ведь как бы ни сложился этот матч, у нас впереди еще Суперфинал Кубка России», – сказал Мусаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Мусаев Мурад
Бумбраш
1779029229
Так молчали бы неделю и она была бы легкой
