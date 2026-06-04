Новые данные о зарплате Сперцяна в Саудовской Аравии

Полузащитник Эдуард Сперцян будет получать в клубе из Саудовской Аравии от 8 до 9 миллионов евро за сезон, в случае перехода из «Краснодара».
Таким образом, информация о том, что зарплата хавбека составит 10 миллионов евро в год не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» готов заплатить «быкам» 25 миллионов евро за трансфер Сперцяна и предложит игроку трехлетний контракт.
- 25‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»