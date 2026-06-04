Новые данные о зарплате Сперцяна в Саудовской Аравии

Полузащитник Эдуард Сперцян будет получать в клубе из Саудовской Аравии от 8 до 9 миллионов евро за сезон, в случае перехода из «Краснодара».

Таким образом, информация о том, что зарплата хавбека составит 10 миллионов евро в год не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» готов заплатить «быкам» 25 миллионов евро за трансфер Сперцяна и предложит игроку трехлетний контракт.