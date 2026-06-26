Итальянский журналист высказался об интересе «Наполи» к игроку «Зенита»

Журналист из Неаполя Нико Бастоне подтвердил, что «Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.
«Да, Луис Энрике интересен «Наполи», это правда. Но есть большая проблема. Клуб не может идти за ним пока не продаст Лукку и Лукаку. Сейчас это основная задача спортивного директора «Наполи», – сказал Бастоне.
Сообщалось, что петербуржцы готовы продать бразильца за 40 миллионов евро. В «Наполи» считают цену завышенной.
- 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
- Сейчас вингер выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»