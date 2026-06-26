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  • Итальянский журналист высказался об интересе «Наполи» к игроку «Зенита»

Итальянский журналист высказался об интересе «Наполи» к игроку «Зенита»

Сегодня, 09:23
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Журналист из Неаполя Нико Бастоне подтвердил, что «Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.

«Да, Луис Энрике интересен «Наполи», это правда. Но есть большая проблема. Клуб не может идти за ним пока не продаст Лукку и Лукаку. Сейчас это основная задача спортивного директора «Наполи», – сказал Бастоне.

Сообщалось, что петербуржцы готовы продать бразильца за 40 миллионов евро. В «Наполи» считают цену завышенной.

  • 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
  • Сейчас вингер выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Энрике Луис
Комментарии (1)
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Император 1
1782462444
И зачем им он, в Зените играет так себе?
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