Итальянский журналист высказался об интересе «Наполи» к игроку «Зенита»

Журналист из Неаполя Нико Бастоне подтвердил, что «Наполи» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.

«Да, Луис Энрике интересен «Наполи», это правда. Но есть большая проблема. Клуб не может идти за ним пока не продаст Лукку и Лукаку. Сейчас это основная задача спортивного директора «Наполи», – сказал Бастоне.

Сообщалось, что петербуржцы готовы продать бразильца за 40 миллионов евро. В «Наполи» считают цену завышенной.