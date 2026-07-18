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  • Новый инсайд о допуске российских команд: «Самый волнительный слух последних дней»

Новый инсайд о допуске российских команд: «Самый волнительный слух последних дней»

Вчера, 10:40
8

Сборная России и клубы РПЛ могут в скором времени вернуться в международные турниры.

О возможном допуске и его условиях рассказал журналист Илья Казаков.

«Самый волнительный слух последних дней, пришедший из ФИФА, – все российские команды будут посеяны при жеребьевке следующих футбольных турниров. Что вроде бы они уже есть в календарях ближайших событий.

Единственное ограничение – принимать соперников придется на нейтральных полях. И как основная площадка для таких матчей рассматривается Казахстан.

Речь в первую очередь о сборных, поскольку УЕФА недавно продлила отстранение наших клубов от участия в еврокубковом сезоне-2026/27. Но это было сделано до оглашения позиции МОК по российским спортсменам – как все изменится теперь, неизвестно.

Вопрос возвращения наших команд – прежде всего политический. Поскольку Россия остается частью УЕФА, а противников там хватает, давление будет сохраняться до последнего.

Есть даже мнение, что если на мартовских выборах президента ФИФА Джанни Инфантино уступит какому-то европейскому кандидату, то все может снова усложниться», – написал Казаков.

  • Бан российского футбола длится почти 4,5 года – с февраля 2022-го.
  • В июне ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (8)
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FFR
1784361042
Это всего лишь слух, не более.
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темирхан
1784362251
мечты! хороши!
Ответить
...уефан
1784362561
...начали слухи озвучивать нам, далее можно ждать толкования их снов...
Ответить
evgevg13
1784362807
Снимите розовые очки, сударь
Ответить
R_a_i_n
1784366064
Вопрос об отстранении пиндосов с евреями на повестке дня будет?😅
Ответить
Artemka444
1784369157
Балабольство одно Хватит уже балаган устраивать
Ответить
Hector вернулся
1784373587
Высказывание своего мнения это не инсайд
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