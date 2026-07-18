Новый инсайд о допуске российских команд: «Самый волнительный слух последних дней»

Сборная России и клубы РПЛ могут в скором времени вернуться в международные турниры.

О возможном допуске и его условиях рассказал журналист Илья Казаков.

«Самый волнительный слух последних дней, пришедший из ФИФА, – все российские команды будут посеяны при жеребьевке следующих футбольных турниров. Что вроде бы они уже есть в календарях ближайших событий.

Единственное ограничение – принимать соперников придется на нейтральных полях. И как основная площадка для таких матчей рассматривается Казахстан.

Речь в первую очередь о сборных, поскольку УЕФА недавно продлила отстранение наших клубов от участия в еврокубковом сезоне-2026/27. Но это было сделано до оглашения позиции МОК по российским спортсменам – как все изменится теперь, неизвестно.

Вопрос возвращения наших команд – прежде всего политический. Поскольку Россия остается частью УЕФА, а противников там хватает, давление будет сохраняться до последнего.

Есть даже мнение, что если на мартовских выборах президента ФИФА Джанни Инфантино уступит какому-то европейскому кандидату, то все может снова усложниться», – написал Казаков.