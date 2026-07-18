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  • Червиченко – о финале ЧМ-2026: «Врагам России надо желать неудачи»

Червиченко – о финале ЧМ-2026: «Врагам России надо желать неудачи»

Вчера, 11:56
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выбрал сторону в финальном противостоянии чемпионата мира-2026.

  • Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.
  • Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
  • Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Я буду болеть за Аргентину, потому что они по духу фавориты. Испания входит в круг врагов России, поэтому поддерживать еe не следует. Есть геополитический соперник, за которого нельзя переживать.

Я в принципе за Аргентину, так как у них есть Месси, плюс характер у команды боевой, а врагам России надо желать неудачи.

Финал – это особая история. Мало кто верил, что Франция проиграет Испании, но это случилось.

В финале всe будет зависеть от везения команд и настроения судьи, нормально ли он проснeтся и какая из команд ему понравится в этот день», – сказал Червиченко.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Metaratings
Чемпионат мира Аргентина Испания Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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Антрацитовый волхв
1784368767
Гениально! Отстранили — так спорт вне политики, а как болеть — так против наших врагов.
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Desma
1784369083
"и настроения судьи" Судья словенец и финал будет проходить в Нью‑Йорке. Присутствие Трампа будет придавать дополнительное настроение судейской бригаде.
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Император 1
1784369872
Так и в Аргентине марионетка США сидит, вы совсем де****, болеют по спортивному принципу, а не по политическому!
Ответить
andr45
1784371337
«Испания входит в круг врагов России, поэтому поддерживать ее не следует», — сказал житель Монако.
Ответить
mikatv
1784371719
Господи какой же химически чистый дебил
Ответить
NewLife
1784372282
Червь, ты не Сталин, ты просто мудак🙂
Ответить
Hector вернулся
1784375845
Желчный пузырь
Ответить
svan61
1784382903
"всe будет зависеть от везения команд и настроения судьи, нормально ли он проснeтся и какая из команд ему понравится в этот день". Это он уже к чемпу РФ готовится?..
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