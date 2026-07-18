Червиченко – о финале ЧМ-2026: «Врагам России надо желать неудачи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выбрал сторону в финальном противостоянии чемпионата мира-2026.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Я буду болеть за Аргентину, потому что они по духу фавориты. Испания входит в круг врагов России, поэтому поддерживать еe не следует. Есть геополитический соперник, за которого нельзя переживать.

Я в принципе за Аргентину, так как у них есть Месси, плюс характер у команды боевой, а врагам России надо желать неудачи.

Финал – это особая история. Мало кто верил, что Франция проиграет Испании, но это случилось.

В финале всe будет зависеть от везения команд и настроения судьи, нормально ли он проснeтся и какая из команд ему понравится в этот день», – сказал Червиченко.

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