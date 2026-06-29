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  • Червиченко ответил, почему не ездит на отечественных авто: «Потому что считаю их говном»

Червиченко ответил, почему не ездит на отечественных авто: «Потому что считаю их говном»

29 июня, 23:24
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не планирует ездить на отечественных автомобилях.

Сейчас он ездит на китайском электромобиле, поэтому на кризис с топливом в России он внимания не обращает.

«Новые модели российских авто? Спасибо, это как-то без меня. Не пересаживаюсь на них, потому что считаю их говном. Не дано нам делать машины. Ну какие машины у нас хорошие были? Не дано, ну что тут поделаешь», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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рылы
1782766883
Комментарий удален пользователем
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VVM1964
1782767529
Придерживаюсь такого же мнения, но и китайцам не верю - предпочитаю японца !!!
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Император 1
1782768539
Ты тоже г*вно ещё то
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1782790831
Честно сказал свое мнение.Причем так думают многие.Китайские авто неплохи по китайским ценам,а не по тем ценам,что в российских автосалонах. Но Япония,Корея,Европа все же лучше
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нейтральныйкакникто
1782794709
Понятно! Авто не российское, теле-аудио-оргтехника- не российское, одежда- не российская!И футболисты с тренерами в Спартаке, если бы не лимит, все были бы иностранными!Только менталитет РОССИЙСКИЙ- и это касается подавляющего населения РФ!Отчего только гордость за РОССИЮ прёт, все гордятся РОССИЕЙ !!!Почему??? Наверное только тем , что у нас самый лучший ПРЕЗИДЕНТ, Самое Лучшая ГД, самое лучшее Правительство??!! И да , самое лучшее Здравоохранение и Образование!!
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subbotaspartak
1782794775
Бомбардир,очень-очень про футбол, Я бы сказал -гол
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