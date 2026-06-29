Червиченко ответил, почему не ездит на отечественных авто: «Потому что считаю их говном»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не планирует ездить на отечественных автомобилях.

Сейчас он ездит на китайском электромобиле, поэтому на кризис с топливом в России он внимания не обращает.

«Новые модели российских авто? Спасибо, это как-то без меня. Не пересаживаюсь на них, потому что считаю их говном. Не дано нам делать машины. Ну какие машины у нас хорошие были? Не дано, ну что тут поделаешь», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.