В «Зените» ответили на упреки в отсутствии воспитанников в составе

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов ответил на претензии, что в команде нет собственных воспитанников.

– Господин Медведев ранее говорил об отрицательном отношении к лимиту. Вас убедили аргументы господина Дегтярева?

– Позиция известна – и руководителей, и тренерского штаба. Она одинакова. Много раз ее озвучивали. Лишний раз говорить об этом не буду.

– Дегтярев говорит о вложениях в детский спорт и о том, чтобы играли свои воспитанники. В «Зените» свои не играют.

– Первая позиция – о вложениях в детский спорт: мы вкладываемся. И думаю, мы вкладываемся больше всех.

– Да, но свои не играют. Есть Кондаков, был Михаил Кержаков.

– Есть Шилов. Михайлов. Васильев.

– Принимаете упрек в том, что не играют свои?

– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы (чтобы играли свои), и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои 11, но не получается 11 воспитанников в составе.