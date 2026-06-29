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В «Зените» ответили на упреки в отсутствии воспитанников в составе

29 июня, 16:42
19

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов ответил на претензии, что в команде нет собственных воспитанников.

– Господин Медведев ранее говорил об отрицательном отношении к лимиту. Вас убедили аргументы господина Дегтярева?

– Позиция известна – и руководителей, и тренерского штаба. Она одинакова. Много раз ее озвучивали. Лишний раз говорить об этом не буду.

– Дегтярев говорит о вложениях в детский спорт и о том, чтобы играли свои воспитанники. В «Зените» свои не играют.

– Первая позиция – о вложениях в детский спорт: мы вкладываемся. И думаю, мы вкладываемся больше всех.

– Да, но свои не играют. Есть Кондаков, был Михаил Кержаков.

– Есть Шилов. Михайлов. Васильев.

– Принимаете упрек в том, что не играют свои?

– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы (чтобы играли свои), и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои 11, но не получается 11 воспитанников в составе.

  • Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Он привел команду к шести чемпионствам.
  • Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (19)
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evgevg13
1782741069
С больной головы на здоровую. Воспитанники Краснодара где только не играют. А вот о выпускниках великой зенитовской академии как то не слышал. Видимо сразу в зарубеж разбирают
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Good_win_ФКСМ
1782742127
Бо.мжит: нам пофигу на дегтяря, мы вкладываемся больше всех в детский спорт Бразилии - мы за банановый интернационал...
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Cleaner
1782745920
Ответ Зенита: - Мы имеем всё БАБЛО Российского бюджета! Зачем нам еще и свои воспитанники?
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Литейный 4 (returned)
1782745961
У быков прошла эйфория на своих воспитанников 3 года назад. Поняли, что с ними чемпионство не получится, да и серебро тоже. Вот и понабрали по максимуму лимита гастарбайтеров. Гыгыгы
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Garrincha58
1782747348
А у кого они играют?? их вообще мало в России. Не рождаются у нас Ямали или *****, как у них там в год по 10 штук. Мы не футбольная страна и никогда ею не были. Сто раз говорил и говорю это было давно ещё в СССР тогда да у нас было много талантов и большинство украинцев грузинов армян россиян меньше вот после распада у нас если появляется игрок хорошего уровня то 1-2 в пятилетку, а то и в десять лет
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