Константин Зырянов
Тренер
|Имя
|Константин
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Зырянов
|Команда
|Черноморец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 октября 1977
|Имя
|Константин
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Зырянов
|Команда
|Черноморец
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 октября 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Форте
|1 : 2
|Черноморец
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Черноморец
|16
|9
|0
|7
|Дата
|Матч
|11.10.2022
|Легион
|0 : 4
|Черноморец
|08.10.2022
|Алания-2
|0 : 1
|Черноморец
|15.10.2022
|Черноморец
|6 : 1
|Дружба
|22.10.2022
|Черноморец
|3 : 1
|Машук-КМВ
|29.10.2022
|Динамо
|1 : 5
|Черноморец
|04.11.2022
|Черноморец
|4 : 0
|СКА
|09.11.2022
|Чайка
|1 : 2
|Черноморец
|13.11.2022
|Черноморец
|2 : 1
|Ессентуки
|10.03.2023
|Форте
|1 : 2
|Черноморец
|18.03.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Спартак-Нальчик
|25.03.2023
|Ротор
|0 : 0
|Черноморец
|01.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|08.04.2023
|Кубань Холдинг
|0 : 0
|Черноморец
|15.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Алания-2
|22.04.2023
|Дружба
|0 : 0
|Черноморец
|29.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Легион