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    Константин Зырянов

    Тренер
    Имя Константин
    Отчество Георгиевич
    Фамилия Зырянов
    Команда Черноморец
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 октября 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Форте 1 : 2 Черноморец Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
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