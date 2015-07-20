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Главная
Константин Зырянов
Константин Зырянов
Россия
5 октября 1977 (49)
Тренер
Статистика
Новости
Глава «Зенита» объяснил трансфер Карпукаса
21 августа
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
13 августа
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
12 августа
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
12 августа
1
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
20 июля
15
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
19 июля
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
19 июля
13
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
15 июля
18
Реакция главы «Зенита» на вопрос о возвращении Дзюбы
4 июля
5
Глава «Зенита» высказался о тяжелом характере Глушенкова
4 июля
5
В «Зените» оценили выступление Дурана за клуб
3 июля
8
Зырянов прокомментировал возможный переход Карпукаса в «Зенит»
3 июля
5
В «Зените» прояснили позицию по Тюкавину после покупки Аугусто
29 июня
2
Зырянов объяснил, почему «Зенит» купил Аугусто
29 июня
3
В «Зените» ответили на упреки в отсутствии воспитанников в составе
29 июня
19
Зырянов одним словом описал работу Адвоката в сборной Кюрасао
29 июня
В «Зените» объяснили, почему не покупают европейских игроков
28 июня
5
Глава «Зенита» похвалил «Динамо» за победу, позволившую петербуржцам стать чемпионами
28 июня
14
Зырянов: «Спартак» каждый год заявляет о борьбе за чемпионство, это не новое»
28 июня
10
Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым
28 июня
8
Глава «Зенита» обратился с пожеланием к Соболеву
28 июня
2
Глава «Зенита» ответил, заслужил ли Дуран золотую медаль РПЛ
27 июня
4
В «Зените» одним словом ответили на информацию о трансфере Аугусто
27 июня
2
Заявление «Зенита» по Тюкавину
27 июня
7
Зырянов назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026
6 июня
2
Зырянов обозначил, какой игрок нужен «Зениту»
3 июня
3
В «Зените» рассказали о будущем Мостового в команде
3 июня
9
Зырянов – о «Зените»: «Мы трудоустраиваем всех легендарных футболистов в нашей команде»
3 июня
1
Руководитель «Зенита» поставил команде оценку за сезон по 10-балльной системе
3 июня
16
1
2
3
4
5
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
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00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Вчера, 22:51
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