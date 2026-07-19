В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о работе на трансферном рынке этим летом.

– Довольны, как команда укрепилась? Как прошел подготовительный период?

– Подготовительный период прошел замечательно. Мы тренировались в Санкт‑Петербурге, сыграли контрольные матчи. Но я думаю, все их видели, их транслировали по «Матч ТВ». По трансферной политике скажу, что она никогда не заканчивается. Мы всегда в поиске, учитывая, что еще трансферное окно открыто до середины сентября. Поэтому мы ищем, ищем. Хотим усилиться, мы хотим быть еще сильнее.