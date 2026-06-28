Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов оценил уровень главного тренера команды Сергея Семака.
– Сергей Богданович выиграл в России все, что можно – у него много трофеев. Как считаете, он перешел на уровень таких монстров, как Романцев, Семин, Газзаев?
– Если мы будем говорить и считать титулы, то, конечно, перешел. Тем более, у Сергея Богдановича еще все впереди.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- Он привел команду к шести чемпионствам.
- Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.
Источник: «РБ Спорт»