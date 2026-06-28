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  • Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым

Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым

Сегодня, 15:24
8

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов оценил уровень главного тренера команды Сергея Семака.

– Сергей Богданович выиграл в России все, что можно – у него много трофеев. Как считаете, он перешел на уровень таких монстров, как Романцев, Семин, Газзаев?

– Если мы будем говорить и считать титулы, то, конечно, перешел. Тем более, у Сергея Богдановича еще все впереди.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • Он привел команду к шести чемпионствам.
  • Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (8)
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СильныйМозг
1782652708
Осталось начать бухать.
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Skull_Boy
1782653222
Комментарий удален пользователем
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Цугундeр
1782653436
)) Тут уровни разные. Один лазерный, другой пузырьковый.. Разбирайтесь.))
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DMитрий
1782653450
Есть очень большое, значимое НО! Газзаеча еврокубок в кармане!
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Томик
1782655568
Заберите своего Семака и не пачкайте им эти имена. Пусть лучше он будет бест оф зе бест - на отдельную ступеньку его поставьте, можете золотую статую рядом с Лахта центром метров 40 изваять, только ручками своими не трожьте Романцева.
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KPCC-SPB
1782657121
при всем уважении к Сергею Богдановичу, пока он до их уровня не дорос, но все еще впиреди
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Бывалый1488
1782657173
Да Семаку до Романцева, как узбекистану до финала чм
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