Глава «Зенита» заявил, что Семак встал на один уровень с Романцевым

Председатель совета директоров «Зенита» Константин Зырянов оценил уровень главного тренера команды Сергея Семака.

– Сергей Богданович выиграл в России все, что можно – у него много трофеев. Как считаете, он перешел на уровень таких монстров, как Романцев, Семин, Газзаев?

– Если мы будем говорить и считать титулы, то, конечно, перешел. Тем более, у Сергея Богдановича еще все впереди.