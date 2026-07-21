Батраков назвал свои цели в футболе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что хочет попробовать себя за границей.

– Чего ещe хочешь добиться?

– В футбольном плане – попробовать себя за границей, поднять кубок с «Локомотивом». Может быть, какие-то личные задачи, рекорды, но индивидуальные награды всегда на втором плане. Больше буду радоваться за команду, чем за свои личные успехи.