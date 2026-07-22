Мостовой раскритиковал назначение Игдисамова в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.
«Мы сейчас видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек.
Я хорошо отношусь к ЦСКА, но не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Традиции клуба надо уважать.
Мы всю жизнь играли и играем в футбол, а потом какой‑то парень приходит и нас критикует. Это обнуляет все заслуги людей, которые посвятили жизнь футболу. Уважать надо профессию. Посмотрите, в европейском футболе такого не происходит», – сказал Мостовой.
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.
Источник: «Матч ТВ»