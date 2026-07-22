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Мостовой раскритиковал назначение Игдисамова в ЦСКА

Сегодня, 10:14
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

«Мы сейчас видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек.

Я хорошо отношусь к ЦСКА, но не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Традиции клуба надо уважать.

Мы всю жизнь играли и играем в футбол, а потом какой‑то парень приходит и нас критикует. Это обнуляет все заслуги людей, которые посвятили жизнь футболу. Уважать надо профессию. Посмотрите, в европейском футболе такого не происходит», – сказал Мостовой.

  • ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
  • С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
  • В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Semenycch
1784707631
Я не знаю насколько Игдисамов талантливый тренер, посмотрим по ходу сезона, но дать шанс проявить себя Российскому специалисту совершенно правильное решение!
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...уефан
1784708285
...практически не пропускает Саня ни одной тарелки, что бы не харкнуть туда, в качестве комплимента-специи от шеф-повара...
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strazovichen
1784708542
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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САДЫЧОК
1784710520
Этого Игдисамова снимут осенью, но он много наломает в ЦСКА. Уничтожил Лусиано и Кисляка, которому не даёт играть на своей позиции, а также ставит в состав не лучших, а своих.Но самое важное у него нет тренерских знаний и не могло быть.
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sochi-2013
1784712557
Какой же он мерзкий и жалкий!
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АЛЕКС 58
1784713959
Лусиано и до него был мёртвым. Может он Мусаева на лавку отправит или продаст к х.е.рам.
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алдан2014
1784715843
Что то в конском королевстве застопорилось.
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