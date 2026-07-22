Мостовой раскритиковал назначение Игдисамова в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

«Мы сейчас видим, что и ЦСКА проиграл все игры в предсезонке, но это не значит, что они будут двенадцатыми, да? Там непонятные изменения, назначен непонятный человек.

Я хорошо отношусь к ЦСКА, но не понимаю, когда клуб с такими традициями и именем назначает какого‑то парня. Традиции клуба надо уважать.

Мы всю жизнь играли и играем в футбол, а потом какой‑то парень приходит и нас критикует. Это обнуляет все заслуги людей, которые посвятили жизнь футболу. Уважать надо профессию. Посмотрите, в европейском футболе такого не происходит», – сказал Мостовой.