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  • Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ

Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ

Сегодня, 14:10

«Эмелек» сообщил о переходе вингера Теодоро Арсе. Ранее футболист выступал за «Родину».

«🔵⚡ Добро пожаловать в «Эмелек», Теодоро!

26-летний парагвайский атакующий полузащитник и вингер Теодоро Арсе присоединяется к клубу «Эмелек», чтобы усилить наш состав своей скоростью, талантом и атакующим мастерством.

Точность, интенсивность и техническое мастерство – залог успеха нашей атаки. ⚡🔵», – говорится в сообщении эквадорского клуба.

По данным Transfermarkt, игрок перешел в «Эмелек» на правах аренды.

  • В этом году 26-летний Арсе провел за «Родину» 6 матчей, сделал 2 ассиста.
  • Срок контракта парагвайца с клубом РПЛ рассчитан до середины 2028 года.

Ранее «Родина» также отдала в аренду «Ротору» 25-летнего защитника Георгия Юдинцева на сезон-2026/27.

Прошлый сезон он начал на правах аренды в «КАМАЗе», где сыграл в 21 матче и сделал 2 ассиста. Затем он вернулся в московский клуб. В этом году Юдинцев провел за «Родину» 4 игры, а также 2 встречи за вторую команду, в которых забил 1 гол.

24-летний нападающий «Родины» Матвей Бурлаков перешел в вологодское «Динамо Вг» на правах аренды.

Вернулись в «Родину» 22-летний защитник Тимофей Данилов из «Ленинградца» и 25-летний полузащитник Михаил Мальцев из «Сокола».

20-летние полузащитник Александр Бурков и защитник Ефим Колобов ушли из «Родины» в «Динамо Киров». Колобов будет играть в новой команде на правах аренды, а Бурков подписал полноценный контракт.

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Источник: страница «Эмелека» в соцсети X
Россия. Премьер-лига Эквадор. Лига Про Трансферы Динамо Киров Родина-2 Ротор Родина Эмелек Динамо Вг Ленинградец Сокол Юдинцев Георгий Мальцев Михаил Бурлаков Матвей Данилов Тимофей Колобов Ефим Бурков Александр Арсе Теодоро
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