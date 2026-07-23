Вендел высказался о получении российского паспорта

Полузащитник «Зенита» Вендел сказал, что не знает, имеет ли он право на получение паспорта РФ.
– Думал о получении российского паспорта?
– Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку – вопрос, который нужно обсуждать. Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным. Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола.
- 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Срок контракта бразильца с петербургским клубом рассчитан до середины 2029-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»