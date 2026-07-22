Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню

Стали известны подробности раздела имущества полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и его жены Рамины после развода.
Кофейня, учредителем которой изначально числилась супруга капитана красно-белых, осталась в собственности футболиста. В 2025 году заведение принесло убытки на сумму 1,1 миллиона рублей.
Также у Зобнина осталась квартира в Москве площадью 120 квадратных метров. При этом столичный фонд капремонта требует с футболиста деньги за неуплату. В мае прошлого года суд уже взыскал с Зобнина 22 тысячи рублей (18 тысяч за коммуналку и 4 тысячи на госпошлины). К 10 июля 2026 года зарегистрированы уже три аналогичных судебных иска.
Еще у Зобнина есть детская футбольная школа. По ней также есть задолженность – 336 тысяч рублей по налогам. При этом юрлицо академии оформлено на маму Зобнина. Формально игрок не имеет никакого отношения к учреждению, поэтому активы академии не поделились во время развода с Раминой.
- Ранее стало известно, что Роман и Рамина Зобнины расстались после 14 лет совместной жизни.
- 32-летний Зобнин в прошлом и текущем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.