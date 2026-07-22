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Зобнин после развода оставил себе квартиру и кофейню

Сегодня, 13:06
7

Стали известны подробности раздела имущества полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и его жены Рамины после развода.

Кофейня, учредителем которой изначально числилась супруга капитана красно-белых, осталась в собственности футболиста. В 2025 году заведение принесло убытки на сумму 1,1 миллиона рублей.

Также у Зобнина осталась квартира в Москве площадью 120 квадратных метров. При этом столичный фонд капремонта требует с футболиста деньги за неуплату. В мае прошлого года суд уже взыскал с Зобнина 22 тысячи рублей (18 тысяч за коммуналку и 4 тысячи на госпошлины). К 10 июля 2026 года зарегистрированы уже три аналогичных судебных иска.

Еще у Зобнина есть детская футбольная школа. По ней также есть задолженность – 336 тысяч рублей по налогам. При этом юрлицо академии оформлено на маму Зобнина. Формально игрок не имеет никакого отношения к учреждению, поэтому активы академии не поделились во время развода с Раминой.

  • Ранее стало известно, что Роман и Рамина Зобнины расстались после 14 лет совместной жизни.
  • 32-летний Зобнин в прошлом и текущем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (7)
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MaxRnD
1784716774
Раздеть до трусов и оставить с набором патриарха в назидание молодым идиотам. Хотя, если судить по Сафонову, Нигматуллину и пр., то эта хронь нихера не лечится
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...уефан
1784718443
...копеечные долги и убытки небольшие...
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DMитрий
1784719451
Не густо. Скромно жил. Чувствовал, что часть отожмут.
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Semenycch
1784722842
Парнокопытным по определению мозги не нужны!
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alefreddy
1784723486
кофейня на паях
Ответить
k611
1784726242
Зачем эта информация... Написать больше не о чем...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1784728968
В аул жена возвращается,нашел на ком жениться,на папуасе
Ответить
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