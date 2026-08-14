Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»

Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»

14 августа, 01:17
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, мог ли Данил Круговой покинуть армейский клуб этим летом.

– Круговой говорил, что летом клубу поступали предложения по нему из Европы. Что это за команды?

– Клуб не получал официальных предложений по Круговому. Хотя я считаю, что это очень сильный футболист, один из лидеров ЦСКА. Допускаю при этом, что были разговоры у агента Кругового.

– Еще в СМИ была информация про интерес «Спартака». Они обращались к вам по Круговому?

– До меня эта информация не доходила. Опять же, возможно, что-то было на уровне разговоров агента с кем-то из представителей этого клуба. С нами этот вопрос не обсуждался.

Я достаточно часто общаюсь с генеральным директором «Спартака», не понаслышке знаю коллег, которые трудятся в спортивном департаменте «Спартака». Поэтому я точно могу сказать, что не было даже намека на то, чтобы начать какие-то переговоры по Круговому.

  • В прошлом сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
  • 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
  • Игрок вызывается в сборную России.

Еще по теме:
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА 5
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить» 4
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Круговой Данил Бабаев Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1786660722
нафига ему менять приличный клуб, где он лидер, - на дворовую команду из тарасофки, где дезеувы сидят?
Ответить
ScarlettOgusania
1786683602
Круговой сбежал от питерских бакланов-зпрф, сбежит и из конюшни, которая не платит за лояльность игроков, экономят...😅
Ответить
Литейный 4 (returned)
1786688168
Не хватает Кругу одного. Это макнуться в свинарню и окончательно зашквариться. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1786690862
Бульварщина для кликбейта, позор🤑
Ответить
Главные новости
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
4
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
82
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
82
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
8
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
2
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
4
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
1
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
6
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+