Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, мог ли Данил Круговой покинуть армейский клуб этим летом.
– Круговой говорил, что летом клубу поступали предложения по нему из Европы. Что это за команды?
– Клуб не получал официальных предложений по Круговому. Хотя я считаю, что это очень сильный футболист, один из лидеров ЦСКА. Допускаю при этом, что были разговоры у агента Кругового.
– Еще в СМИ была информация про интерес «Спартака». Они обращались к вам по Круговому?
– До меня эта информация не доходила. Опять же, возможно, что-то было на уровне разговоров агента с кем-то из представителей этого клуба. С нами этот вопрос не обсуждался.
Я достаточно часто общаюсь с генеральным директором «Спартака», не понаслышке знаю коллег, которые трудятся в спортивном департаменте «Спартака». Поэтому я точно могу сказать, что не было даже намека на то, чтобы начать какие-то переговоры по Круговому.
- В прошлом сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
- 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
- Игрок вызывается в сборную России.