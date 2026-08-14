Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, мог ли Данил Круговой покинуть армейский клуб этим летом.

– Круговой говорил, что летом клубу поступали предложения по нему из Европы. Что это за команды?

– Клуб не получал официальных предложений по Круговому. Хотя я считаю, что это очень сильный футболист, один из лидеров ЦСКА. Допускаю при этом, что были разговоры у агента Кругового.

– Еще в СМИ была информация про интерес «Спартака». Они обращались к вам по Круговому?

– До меня эта информация не доходила. Опять же, возможно, что-то было на уровне разговоров агента с кем-то из представителей этого клуба. С нами этот вопрос не обсуждался.

Я достаточно часто общаюсь с генеральным директором «Спартака», не понаслышке знаю коллег, которые трудятся в спортивном департаменте «Спартака». Поэтому я точно могу сказать, что не было даже намека на то, чтобы начать какие-то переговоры по Круговому.