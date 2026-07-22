Агенты Виньяса высказались об интересе из России

В агентстве SCOUTFUTBOL, представляющем форварда «Леона» Федерико Виньяса, подтвердили, что к игроку есть интерес из России.

«Да, действительно, мы работаем над разными вариантами», – сказали в агентстве.

Сообщалось, что на форварда претендуют «Спартак», а также «Толука», «Рексхэм» и неназванный немецкий клуб.