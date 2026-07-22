Агенты Виньяса высказались об интересе из России

В агентстве SCOUTFUTBOL, представляющем форварда «Леона» Федерико Виньяса, подтвердили, что к игроку есть интерес из России.
«Да, действительно, мы работаем над разными вариантами», – сказали в агентстве.
Сообщалось, что на форварда претендуют «Спартак», а также «Толука», «Рексхэм» и неназванный немецкий клуб.
- 28-летний Виньяс провел за сборную Уругвая 3 матча на ЧМ-2026, но не отметился результативными действиями.
- Срок его контракта с «Леоном» рассчитан до конца 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Виньяса в 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне форвард провел за «Овьедо» 34 матча на правах аренды, забил 9 голов, сделал 1 ассист.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»